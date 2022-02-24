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Здоровье24 февраля 2022 10:01

COVID-19 подтвердился еще у 2,6 тысячи жителей Татарстана, в том числе 398 детей

Госпитализация потребовалась 267 последним зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 106 067 случаев коронавируса.

С начала пандемии в республике выявили 106 067 случаев коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Татарстане выявили еще 2 643 случая заражения коронавирусом, большинство из которых у жителей Казани (688 человек) и Набережных Челнов (356). Среди последних больных 398 детей, сообщает в четверг, 24 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 106 067 татарстанцев, 70 439 из которых выздоровели, а 1 706 - скончались. Очередными жертвами вируса стали 66-летний мужчина и две женщины в возрасте 63-х и 84-х лет.

Первый компонент вакцины в регионе получили 2 459 503 человека, второй - 1 925 600. Ревакцинацию прошли 241 069 местных жителей.