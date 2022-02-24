Минниханов вручил первому замглавы Минсельхоза России орден «Дуслык»

В ходе встречи стороны, среди прочего, обсудили вопросы подготовки республики к весенней посевной. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил первому замглавы Минсельхоза России Оксане Лут орден «Дуслык». Он отметил плодотворное сотрудничество и ее значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.

В ходе встречи, которая состоялась в «Казань Экспо», Минниханов и Лут обсудили вопросы подготовки Татарстана к весенней посевной, обеспеченность местных аграриев минеральными удобрениями и поддержку региональных сельхозпроизводителей.