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Общество24 февраля 2022 9:51

Минниханов вручил первому замглавы Минсельхоза России орден «Дуслык»

Глава Татарстана отметил значительный вклад Оксаны Лут в развитие агропромышленного комплекса региона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В ходе встречи стороны, среди прочего, обсудили вопросы подготовки республики к весенней посевной. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В ходе встречи стороны, среди прочего, обсудили вопросы подготовки республики к весенней посевной. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил первому замглавы Минсельхоза России Оксане Лут орден «Дуслык». Он отметил плодотворное сотрудничество и ее значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.

В ходе встречи, которая состоялась в «Казань Экспо», Минниханов и Лут обсудили вопросы подготовки Татарстана к весенней посевной, обеспеченность местных аграриев минеральными удобрениями и поддержку региональных сельхозпроизводителей.