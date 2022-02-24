В Казани состоится зимний велозаезд на 12 километров

Старт мероприятия запланирован на 10:30 26 февраля.
Фото: Антон ПИКУС
В субботу, 26 февраля, в столице Татарстана состоится зимний велозаезд. Его участники проедут 12,1 километра вдоль реки Казанка от экстрим-парка «Урам» до стадиона «Ак Барс Арена». Старт запланирован на 10:30.
К участию в велозаезде приглашают все желающие (несовершеннолетних должны сопровождать взрослые). У них должны быть подходящие для зимней езды велосипеды и, при возможности, шлемы.
Сбор участников состоится на парковке под мостом Миллениум.