Казанца обвиняют в покушении на убийство гендиректора регионального оператора по обращению с ТКО

Свою вину подозреваемый признал частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летнего ранее судимого казанца обвиняют в покушении на убийство по найму 38-летнего гендиректора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Мотивом стали действия последнего по пресечению деятельности незаконных и несанкционированных свалок, считают следователи.

По версии следствия, подозреваемый установил на автомобиль потерпевшего определения координат и осуществлял за ним наблюдение. Вечером 15 февраля 2021 года у одного из домов по улице Космонавтов злоумышленник дождался, когда жертва подойдет к своей машине, после чего дважды выстрелил ей в голову.

- Несмотря на ранение, мужчина оказал активное сопротивление и попытался скрыться от нападавшего в людном месте. Однако злоумышленник догнал его, произвел два выстрела в упор в голову и решив, что тот мертв, скрылся с места преступления на автомобиле. Добравшись до трассы М-7, он пересел в автомобиль сообщников, которые вывезли его в город Москву, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Спустя месяц подозреваемого удалось задержать. Свои вину он признал частично. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Уголовное дело направлено в суд. Уголовное дело в отношении других лиц, причастных к преступлению, выделено в отдельное производство.