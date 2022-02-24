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Происшествия24 февраля 2022 7:42

В Бугульме двое детей пострадали, когда на них с крыши сошел снег со льдом

Двухлетняя девочка и семилетний мальчик получили травмы и были госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: прокуратура Татарстана

Утром в четверг, 24 февраля, с крыши дома №10 по улице Циолковского в Бугульме сошел снег со льдом. В результате этого травмы головы получили двухлетняя девочка и семилетний мальчик. С места происшествия они были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

- Управление домом осуществляется ООО УК «Антей». Ранее в адрес руководителя компании прокуратурой было внесено представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи, - сообщает прокуратура города, которая уже организовала проверку.

Инцидент произошел утром 24 февраля улице Циолковского.

Инцидент произошел утром 24 февраля улице Циолковского.

Фото: прокуратура Татарстана