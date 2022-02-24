В Бугульме двое детей пострадали, когда на них с крыши сошел снег со льдом

Возбуждено уголовное дело. Фото: прокуратура Татарстана

Утром в четверг, 24 февраля, с крыши дома №10 по улице Циолковского в Бугульме сошел снег со льдом. В результате этого травмы головы получили двухлетняя девочка и семилетний мальчик. С места происшествия они были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

- Управление домом осуществляется ООО УК «Антей». Ранее в адрес руководителя компании прокуратурой было внесено представление с требованием очистить крышу указанного дома от снега и наледи, - сообщает прокуратура города, которая уже организовала проверку.