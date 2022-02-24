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Общество24 февраля 2022 6:12

В Казани обнаружили свалку снега размером с футбольное поле

В отношении администрации Советского района города был составлен протокол
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушение было выявлено рядом с лодочной станцией «Якорь». Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Нарушение было выявлено рядом с лодочной станцией «Якорь». Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Жители Казани сообщили в Минэкологии Татарстана об огромной свалке снега рядом с лодочной станцией «Якорь» на улице Торфяная. Выехавшие на место специалисты подтвердили факт нарушения. Площадь загрязненной территории составила 8,6 тысячи квадратных метров (как футбольное поле!).

- Специалистами были отобраны пробы снега. По результатам биотестирования загрязненный снег относится к 4 классу опасности,- сообщают в ведомстве.

В отношении администрации Советского района города составлен административный протокол. Штраф может составить до 250 тысяч рублей.