В Казани обнаружили свалку снега размером с футбольное поле

Нарушение было выявлено рядом с лодочной станцией «Якорь». Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана

Жители Казани сообщили в Минэкологии Татарстана об огромной свалке снега рядом с лодочной станцией «Якорь» на улице Торфяная. Выехавшие на место специалисты подтвердили факт нарушения. Площадь загрязненной территории составила 8,6 тысячи квадратных метров (как футбольное поле!).

- Специалистами были отобраны пробы снега. По результатам биотестирования загрязненный снег относится к 4 классу опасности,- сообщают в ведомстве.

В отношении администрации Советского района города составлен административный протокол. Штраф может составить до 250 тысяч рублей.