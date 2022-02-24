В Ульяновске пропал 82-летний пенсионер

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Ульяновске начались активные поиски 82-летнего Петра Нестеркина из Ленинского района. Он перестал выходить на связь с близкими 20 февраля, сообщают волонтеры поисково-спастельного отряда "Лиза Алерт".

Пенсионер ростом около 162 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные брюки, черные ботинки и черная кепка.

Всех, кто видел этого мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.