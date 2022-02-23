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Здоровье23 февраля 2022 8:54

Коронавирус подтвердился еще у 2 729 жителей Татарстана

Госпитализация потребовалась 198 из них
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди последних зараженных 312 детей.

Среди последних зараженных 312 детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на среду, 23 февраля, в Татарстане выявлено 103 424 случая COVID-19, в том числе 2 729 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 298 человек), Зеленодольского района (164) и Набережных Челнов (159). Среди последних больных 312 детей, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что 69 981 ранее заразившийся татарстанец выздоровел, а 1 703 - скончались. Очередными жертвами инфекции стали 63-летний мужчина и трое женщин в возрасте 87, 82 и 39 лет.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в регионе сделали 2 457 671 человек, второй - 1 925 600. Ревакцинацию прошли 240 815 местных жителей.