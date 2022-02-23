410-летие преставления священномученика Гермогена в Казани: расписание торжеств

Торжественное всенощное бдение начнется 26 числа в 17:00. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 27 февраля, православные отметят 410-летие со дня преставления священномученика Гермогена. В Татарстане главные торжества по этому поводу пройдут в Казанском соборе Казанско-Богородицкого мужского монастыря - на месте явления чудотворного образа Царицы Небесной в 1579 году.

- Память священномученика Гермогена Святая Церковь ежегодно совершает 2 марта, в день преставления святого. В этот году день памяти святителя выпадает на среду Сырной седмицы, в которую не положено совершать Божественную литургию. В связи с этим церковные торжества, посвященные священномученику Гермогену, переносятся на ближайший воскресный день — 27 февраля, - объясняют в пресс-службе Татарстанской митрополии.

В субботу, 26 числа, в 17:00 митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит в соборе Казанской иконы Божией Матери торжественное всенощное бдение. В 9:00 27 числа он же проведет там божественную литургию.

В 12:00 молебельное пение будет совершено пение в возрождаемой Николо-Гостинодворской церкви,