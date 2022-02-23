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Происшествия23 февраля 2022 7:12

В страшном пожаре в Зеленодольском районе погибли три человека

Еще один мужчина получил ожоги и был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: МЧС Татарстана

Утром в среду, 23 февраля, на улице Центральна в поселке Новониколаевский загорелся двухэтажный дом. До прибытия на место пожарных шесть человек эвакуировались самостоятельно, но один из них пострадал - 64-летнего мужчину госпитализировали с ожогами головы, рук и ног I-II степени.

- Мансардный этаж дома сдавался под проживание (на момент пожара проживали 4 человека), а так же проживала семья собственника (5 человек). Первый этаж сдавался под коммерческую деятельность (недействующее кафе, продуктовый магазин), - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара на втором этаже были обнаружены тела двух человек, немногим позже - еще одного. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло рано утром на улице Центральная в поселке Новониколаевский.

ЧП произошло рано утром на улице Центральная в поселке Новониколаевский.

Фото: МЧС Татарстана