В страшном пожаре в Зеленодольском районе погибли три человека

Предварительной причиной произошедшего называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

Утром в среду, 23 февраля, на улице Центральна в поселке Новониколаевский загорелся двухэтажный дом. До прибытия на место пожарных шесть человек эвакуировались самостоятельно, но один из них пострадал - 64-летнего мужчину госпитализировали с ожогами головы, рук и ног I-II степени.

- Мансардный этаж дома сдавался под проживание (на момент пожара проживали 4 человека), а так же проживала семья собственника (5 человек). Первый этаж сдавался под коммерческую деятельность (недействующее кафе, продуктовый магазин), - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара на втором этаже были обнаружены тела двух человек, немногим позже - еще одного. Личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана