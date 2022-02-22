Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 15:56

В Казани двух экс-сотрудниц Поволжской академии спорта отдали под суд за мошенничество на 41,9 миллиона рублей

Свою вину женщины уже полностью признали
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По версии следствия, женщины обманом похитили эти деньги у вуза, в котором работали.

По версии следствия, женщины обманом похитили эти деньги у вуза, в котором работали.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшая начальник отдела по расчету с персоналом и экс-ведущий бухгалтер этого отдела Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма обвиняются в мошенничестве. Расследование этого уголовного дела завершено и все материалы уже направлены на рассмотрения в суд, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Свою вину соучастницы полностью признали. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - отметили в надзорном ведомстве.

Так в чем же именно обвиняют этих женщин? Так, по версии следствия, с ноября 2017 года по январь 2021 года они, используя свое служебное положение, подделали бухгалтерские документы и специально внесли в программы автоматизированного учета недостоверные сведения о расчетах с персоналом академии. Благодаря этому, злоумышленницам удалось похитить у вуза более 41,9 миллиона рублей.