В Казани двух экс-сотрудниц Поволжской академии спорта отдали под суд за мошенничество на 41,9 миллиона рублей

По версии следствия, женщины обманом похитили эти деньги у вуза, в котором работали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшая начальник отдела по расчету с персоналом и экс-ведущий бухгалтер этого отдела Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма обвиняются в мошенничестве. Расследование этого уголовного дела завершено и все материалы уже направлены на рассмотрения в суд, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Свою вину соучастницы полностью признали. В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - отметили в надзорном ведомстве.

Так в чем же именно обвиняют этих женщин? Так, по версии следствия, с ноября 2017 года по январь 2021 года они, используя свое служебное положение, подделали бухгалтерские документы и специально внесли в программы автоматизированного учета недостоверные сведения о расчетах с персоналом академии. Благодаря этому, злоумышленницам удалось похитить у вуза более 41,9 миллиона рублей.