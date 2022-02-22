Снежная каша и морось. Какая погода ожидает Татарстан на День защитника Отечества 2022

Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до +4 градусов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В регионе под влиянием очередного северного циклона сохранится очень теплая погода с существенными осадками, предупредили в Гидрометцентре республики.

Так, по всем прогнозам, при прохождении активных атмосферных фронтов на День защитника Отечества 2022 в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с (в Казани до 15 м/с), на дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы, а ночью и утром метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

В целом 23 февраля в регионе будут идти снег, в том числе и мокрый, а также морось, на дорогах снежная каша. Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до +4 градусов.