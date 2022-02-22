Более килограмма синтетических наркотиков изъяли из машины жителя Набережных Челнов

В ходе личного досмотра гражданина, а также его иномарки было обнаружено и изъято более дюжины свертков с запрещенным веществом. Фото: скриншот с видео

Полицейским из наркоконтроля Набережных Челнов поступила оперативная информация о том, что 37-летний местный житель организовал интернет-магазин по продаже запрещенных синтетических веществ, сообщили в МВД Татарстана.

Для проверки этих сведений машину, за рулем которой сидел подозреваемый, сотрудники ГИБДД остановили перед въездом в город, когда он ехал со стороны Казани.

- В ходе личного досмотра гражданина, а также его иномарки было обнаружено и изъято 15 свертков с синтетическим наркотиком общей массой 1,2 килограмма, - заявили в МВД Татарстана.

Нашли наркотики и в квартире мужчины – 249,4 грамма. При опросе он подтвердил подозрения полицейских. По словам подозреваемого, он действительно решил организовать на одной из интернет-площадок магазин по продаже наркотиков, а сбывать их намеревался через тайники-закладки.

В отношении мужчины в итоге возбудили уголовное дело и на время его расследования поместили под стражу.