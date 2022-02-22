Прокуратура проверит родителей девочки, которая замерзала на улице рядом с пьяной бабушкой

Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Прокуратура Набережных Челнов проверить обстоятельства инцидента с трехлетней девочкой, которая замерзала на улице у дома 50/10, когда ее пьяная 41-летняя бабушка лежала рядом на снегу. Напомним, заплаканного ребенка заметили прохожие, которые вызвали на место полицию.
- Девочку временно разместили в Доме ребенка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Бабушку девочки привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.