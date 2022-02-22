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Происшествия22 февраля 2022 13:51

Прокуратура проверит родителей девочки, которая замерзала на улице рядом с пьяной бабушкой

Бабушку, в свою очередь, уже привлекли к административной ответственности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.

Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Набережных Челнов проверить обстоятельства инцидента с трехлетней девочкой, которая замерзала на улице у дома 50/10, когда ее пьяная 41-летняя бабушка лежала рядом на снегу. Напомним, заплаканного ребенка заметили прохожие, которые вызвали на место полицию.

- Девочку временно разместили в Доме ребенка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Бабушку девочки привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.