Прокуратура проверит родителей девочки, которая замерзала на улице рядом с пьяной бабушкой

Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Набережных Челнов проверить обстоятельства инцидента с трехлетней девочкой, которая замерзала на улице у дома 50/10, когда ее пьяная 41-летняя бабушка лежала рядом на снегу. Напомним, заплаканного ребенка заметили прохожие, которые вызвали на место полицию.

- Девочку временно разместили в Доме ребенка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Бабушку девочки привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выяснит, соблюдались ли родителями обязанности по воспитанию дочери.