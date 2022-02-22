В Набережных Челнах не вакцинированная женщина подала в суд на фабрику мороженого

В качестве доказательства своей правоты истец представила заключение компьютерно-технической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Набережных Челнов от местной жительницы поступил иск к ООО «Фабрика мороженого «Славица», куда женщина некогда устроилась на должность укаладчика-упаковщика. Во время пандемии ее отстранили от работы из-за того, что она не была вакцинирована от коронавируса. Причем на весь период нормализации эпидемиологической обстановки. Это было сделано на основании постановления главного санитарного врача Татарстана.

- Истец не согласна с принятым решением и подала обращение о допуске ее к работе, взыскании заработной платы за период вынужденного прогула и компенсации морального вреда, - гласит официальное сообщение Набережночелнинского городского суда.

В качестве доказательства своей правоты женщина представила заключение компьютерно-технической экспертизы. Согласно ему, специалист скопировал целиком весь сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 17 апреля 2020 года. Там он не нашел документ об объявлении пандемии коронавируса. Зато обнаружил датированное 11 марта 2020 года устное заявление гендиректора ВОЗ: «Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия». По результатам экспертизы, гендиректор всемирной организации устно высказал свое субъективное мнение без категоричного утверждения и в вероятной форме.