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Общество22 февраля 2022 12:58

"Зарегистрировали дату еще в ноябре": 22.02.2022 в Казани расписались 87 пар

Такое количество молодоженов обычно бывает в летние дни
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
21.02.2021 свой брак в столице Татарстана зарегистрировала 21 пара, а 20.02.2020 - 60 пар.

21.02.2021 свой брак в столице Татарстана зарегистрировала 21 пара, а 20.02.2020 - 60 пар.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередную «зеркальную» дату – 22.02.2022 – в Казани зарегистрировали свой брак 87 пар. В Управлении ЗАГС города говорят, что такое количество молодоженов обычно бывает в летние дни, но никак не в конце февраля.

- Мы зарегистрировали дату и время заключения брака еще в конце ноября (2021 года - ред.). Наверное, опоздай мы на неделю, места бы уже не было, - рассказал "Комсомолке" новоиспеченный муж Азат Муртазин.

Отметим, что 21.02.2021 свой брак в столице Татарстана зарегистрировала 21 пара, а 20.02.2020 - 60 пар.