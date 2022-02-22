СУ СКР по Чувашии: мужчина до смерти избил знакомого, после чего спрятал тело в сарай

Обвиняемый арестован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего жителя села Покровское Мариинско-Посадского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, вечером 15 февраля он, будучи пьяным, поссорился со знакомым, который приревновал его к своей сожительнице. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове и другим частям тела, вследствие чего последний чуть позже скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина перенес тело знакомого в сарай, где оно и было обнаружено полицейскими 19 февраля, сообщает прессс-служба следственного управления СКР по Чувашии.

Обвиняемый задержан и помещен в СИЗО. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы.