Умер Ягсуф Шафиков, татарстанский писатель и публицист

Прощание с литератором состоится утром 23 февраля в мечети «Тауба». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 февраля, стало известно о смерти татарстанского писателя, публициста, журналиста, общественного деятеля и экс-руководителя пресс-службы администрации Набережных Челнов Ягсуфа Шафикова. Мужчины не стало на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Литератора похоронят 23 числа. Прощание с ним состоится в мечети «Тауба» в 10:00, сообщает chelny.biz.

Шафиков являлся почетным членом Академии наук Татарстана, членом Союза писателей Татарстана и Союза российских писателей, Союза журналистов Татарстана. За время карьерыон написал 25 книг на русском и татарском языках.