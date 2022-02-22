Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 10:37

Умер Ягсуф Шафиков, татарстанский писатель и публицист

Его не стало на 86-м году жизни после продолжительной болезни
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прощание с литератором состоится утром 23 февраля в мечети «Тауба».

Прощание с литератором состоится утром 23 февраля в мечети «Тауба».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 февраля, стало известно о смерти татарстанского писателя, публициста, журналиста, общественного деятеля и экс-руководителя пресс-службы администрации Набережных Челнов Ягсуфа Шафикова. Мужчины не стало на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Литератора похоронят 23 числа. Прощание с ним состоится в мечети «Тауба» в 10:00, сообщает chelny.biz.

Шафиков являлся почетным членом Академии наук Татарстана, членом Союза писателей Татарстана и Союза российских писателей, Союза журналистов Татарстана. За время карьерыон написал 25 книг на русском и татарском языках.