С начала пандемии коронавирус в Татарстане выявили более чем у 100 тысяч человек

Республика по числу зараженных в итоге перешагнула психологическую отметку в 100 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 2 951 новый случай заражения коронавирусом, в 442 из них речь идет о детях и подростках. Большинство последних заболевших - жители Казани (1 414 человек) и Набережных Челнов (249), сообщили во вторник, 22 февраля, в региональном Минздраве.

- В этот раз госпитализация понадобилась 219 пациентам, - отмечают специалисты.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 100 695 татарстанцев, 65 459 из которых уже выздоровели.