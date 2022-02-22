Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам до 9,2% годовых

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» с 22 февраля повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Рост составит от 0,6 до 0,75 процентных пункта в зависимости от вида и срока вклада.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 9,2% годовых при размещении средств на 1 год во вклад «Надежный» с получением процентов в конце срока.

Ставка 9,2% годовых также доступна по вкладу «Надежный партнер» клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, а также предъявителям промокодов.

Максимальная доходность по депозитам для остальных клиентов составит 9,0% годовых.

Также с 1 марта банк «Открытие» повышает ставки по накопительному счёту «Моя копилка» до 7% годовых. Одновременно с этим банк снизит минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч до 100 рублей. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 8% годовых клиенты смогут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

При оформлении любого вклада или счета «Моя копилка» с остатком от 50 000 рублей клиенту бесплатно предоставляется карта с тарифом Opencard платежных систем Visa, Mastercard или МИР.

Вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно с условиями по вкладам и накопительным счетам можно познакомиться на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.