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Общество22 февраля 2022 8:15

Перевозчикам Татарстана выплатят 85,5 миллиона рублей компенсации убытков из-за QR-кодов

Сейчас Минтранспорта региона подписывает соответствующие соглашения с исполкомами
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее перевозчики Казани заявляли, что в январе их выпадающие доходы составили около 150 миллионов рублей.

Ранее перевозчики Казани заявляли, что в январе их выпадающие доходы составили около 150 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из бюджета Татарстана выделены 85,5 миллиона рублей на компенсацию убытков перевозчиков из-за введения QR-кодов, которые они понесли в период с ноября по декабрь 2021 года. Средства будут перечислены, как только Минтранспорта республики подпишет соответсвующие соглашения с исполкомами.

- На сегодняшний день в Министерство предоставлены подписанные соглашения от 13 муниципалитетов из 38, - замечают в ведомстве.

Напомним, ранее перевозчики Казани заявляли, что в январе их выпадающие доходы составили около 150 миллионов рублей. Еще около 10 миллионов рублей было потрачено на премии для экипажей общественного транспорта и обслуживание технических средств связи для проверки QR-кодов.