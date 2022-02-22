Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:16

Сыр, груши и даже молоко: что еще подорожало в Татарстане в январе?

В январе годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 8,9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Нацбанке по республике объяснили причины роста цен на ряд молочных продуктов и фруктов.

В Нацбанке по республике объяснили причины роста цен на ряд молочных продуктов и фруктов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, что годовая инфляция в Татарстане в январе составла 8,9%, тогда как в декабре была на отметке в 8,7%. Отмечается подорожание молока, сыра, сливочного масла, груш, лимонов и винограда. Причины этого кроются в росте издержек производителей в случае молочной продукции и в снижении предложения на рынке, если говорить о фруктах, объясняют в Нацбанке по республике.

Помимо продуктов в регионе подорожали автомобили, но подешевели древесина и пиломатериалы.