Сыр, груши и даже молоко: что еще подорожало в Татарстане в январе?

В Нацбанке по республике объяснили причины роста цен на ряд молочных продуктов и фруктов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, что годовая инфляция в Татарстане в январе составла 8,9%, тогда как в декабре была на отметке в 8,7%. Отмечается подорожание молока, сыра, сливочного масла, груш, лимонов и винограда. Причины этого кроются в росте издержек производителей в случае молочной продукции и в снижении предложения на рынке, если говорить о фруктах, объясняют в Нацбанке по республике.

Помимо продуктов в регионе подорожали автомобили, но подешевели древесина и пиломатериалы.