Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Также была отмечена многолетняя добросовестная работа главы региона. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Причина для этого - большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетняя добросовестная работа, отмечается в соответствующем указе.

Напомним, ранее Владимир Путин наградил первого президента Татрастана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Выдающиеся заслуги госсоветника республики перед страной были в очередной раз отмечены в день его 85-летия.

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