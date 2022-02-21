УМВД по Казани к концу 2021 года смогло стабилизировать рост преступности

В итоге полицейским удалось снизить уровень преступности на 4,5%, по сравнению с 2020 годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прогнозы полицейских оправдались – в начале 2021 года на фоне пандемии в столице Татарстана сложилась непроста экономическая ситуация, что привело к росту преступности. Но к концу года тенденцию к этому удалось пресечь – стабилизировать, заявил 21 февраля на сессии Казгордумы начальник УМВД по Казани Александр Мищихин.

По его данным, в ушедшем году особый рост был отмечен по преступлениям против собственности, мошенничествам и кражам.

Но при этом, сократилось число тяжких преступлений против личности, корыстно-насильственных правонарушений, угонов и вымогательств. В итоге полицейским удалось снизить уровень преступности на 4,5%, по сравнению с 2020 годом.