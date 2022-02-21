Во время очистки снега с крыши стадиона «Энергия» в Чебоксарах погиб рабочий

Проводится доследственная проверка. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии

Около семи часов утра в понедельник, 21 февраля 56-летний работник спортивной школы «Энергия» в Чебоксарах чистил крышу, но в какой-то момент упал с приставной лестницы в пролет, ведущий к выходу на трибуны. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На территорию стадиона прибыла-оперативная группа, которая провела тщательный осмотр и опросила свидетелей трагедии.

- Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются конкретные лица ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности в учреждении, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.