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Общество21 февраля 2022 13:04

Татарстанцам напомнили о короткой рабочей неделе в связи с Днем защитника Отечества

22 числа жители республики будут работать на час меньше, а 23 числа не будут работать вовсе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На работу татарстанцы вернутся 24 числа.

На работу татарстанцы вернутся 24 числа.

Фото: Василий Вахрин

Министерство труда Татарстана напоминает местным жителям о том, что их ждет короткая рабочая неделя. В связи с грядущим Днем защитника Отечества во вторник, 22 числа, рабочий день будет сокращен на час, а 23 февраля официально является выходным.

Напомним, ранее сообщалось, что в День защитника Отечества все муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно.

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