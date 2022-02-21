Татарстанцам напомнили о короткой рабочей неделе в связи с Днем защитника Отечества

На работу татарстанцы вернутся 24 числа. Фото: Василий Вахрин

Министерство труда Татарстана напоминает местным жителям о том, что их ждет короткая рабочая неделя. В связи с грядущим Днем защитника Отечества во вторник, 22 числа, рабочий день будет сокращен на час, а 23 февраля официально является выходным.

Напомним, ранее сообщалось, что в День защитника Отечества все муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно.

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