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Общество21 февраля 2022 12:47

Заключенные будут благоустраивать и убирать территорию Нижнекамского района

Об этом с местными властями договорилось руководство исправительной колонии №4
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Не исключается и то, что заключенные будут принимать участие в реализации программы «Наш двор».

Не исключается и то, что заключенные будут принимать участие в реализации программы «Наш двор».

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководство исправительной колонии №4 договорилось с главой Нижнекамска Рамилем Муллиным о том, что их заключенные будут благоустраивать и убирать территорию района. Вместе с тем, стороны обсудили возможность участия арестантов в реализации программы «Наш двор».

Речь идет о тех заключенных, которые содержаться на участке, функционирующем в режиме исправительного центра, отмечают в пресс-службе УФСИН по Татарстану.