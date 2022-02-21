Заключенные будут благоустраивать и убирать территорию Нижнекамского района

Не исключается и то, что заключенные будут принимать участие в реализации программы «Наш двор». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководство исправительной колонии №4 договорилось с главой Нижнекамска Рамилем Муллиным о том, что их заключенные будут благоустраивать и убирать территорию района. Вместе с тем, стороны обсудили возможность участия арестантов в реализации программы «Наш двор».

Речь идет о тех заключенных, которые содержаться на участке, функционирующем в режиме исправительного центра, отмечают в пресс-службе УФСИН по Татарстану.