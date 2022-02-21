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Общество21 февраля 2022 12:16

Минниханов о доходах жителей Казани: «Я считаю, зарплаты хорошие, достойные»

Средняя зарплата жителей Казани достигла 55 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане же этот показатель равен 43,4 тысячи рублей.

В Татарстане же этот показатель равен 43,4 тысячи рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным, средняя зарплата жителей Казани составляет около 55 тысяч рублей, тогда как в Татарстане в целом она находится на отметке в 43,4 тысячи. Однако более 52 тысяч горожан официально зарабатывают меньше прожиточного минимума.

- В Казани, я считаю, зарплаты хорошие, достойные. Возможно кто-то просто скрывает. Это неправильно, все должно быть прозрачно, - заявил в ходе XII сессии Казгордумы президент региона Рустам Минниханов.