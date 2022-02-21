СУ СКР по Татарстану: мужчина избил соседа, которрый угрожал ему расправой

Причастность к преступлению татарстанец признал частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя села Большая Цильна Дрожжановского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 16 февраля мужчина избил пьяного 61-летнего соседа, который угрожал ему расправой и оскорблял его родственников. Потерпевший смог дойти до собственного дома, но скончался прямо на пороге.

Причастность к преступлению татарстанец признал частично. На время расследования уголовного дела он помещен в СИЗО, сообщает следственное управление скр по республике.