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Происшествия21 февраля 2022 11:13

СУ СКР по Татарстану: мужчина избил соседа, которрый угрожал ему расправой

От полученных травм потерпевший скончался на пороге собственного дома
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причастность к преступлению татарстанец признал частично.

Причастность к преступлению татарстанец признал частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летнего жителя села Большая Цильна Дрожжановского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 16 февраля мужчина избил пьяного 61-летнего соседа, который угрожал ему расправой и оскорблял его родственников. Потерпевший смог дойти до собственного дома, но скончался прямо на пороге.

Причастность к преступлению татарстанец признал частично. На время расследования уголовного дела он помещен в СИЗО, сообщает следственное управление скр по республике.