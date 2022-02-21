Метшин о закрытии казанского хлебзавода №3: «Кроме эмоций должно быть понимание рынка»

Сотрудников хлебзавода, по словам градоначальника, будут ждать на других, новых предприятиях столицы Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что сотрудники «Казанского хлебозавода №3» не должны остаться без работы. Напомним, по словам рабочих, собственник предприятия — Холдинговая компания «Ак Барс» — планирует передать бренд АО «Булочно-кондитерский комбинат», полностью закрыть производственную площадку и отдать землю, на которой сейчас расположен завод, под застройку.

- Насколько мне известно, он (завод - ред.) все ещё работает. Но мы должны понимать, что кроме эмоций должно быть понимание рынка, - заявил градоначальник в ходе XII сессии Казгордумы.

По его словам, сотрудников хлебзавода будут ждать на других, новых предприятиях города.