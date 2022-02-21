Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 10:11

Метшин о закрытии казанского хлебзавода №3: «Кроме эмоций должно быть понимание рынка»

Мэр Казани прокомментировал закрытие хлебзавода №3, сотрудники которого могут остаться без работы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудников хлебзавода, по словам градоначальника, будут ждать на других, новых предприятиях столицы Татарстана.

Сотрудников хлебзавода, по словам градоначальника, будут ждать на других, новых предприятиях столицы Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что сотрудники «Казанского хлебозавода №3» не должны остаться без работы. Напомним, по словам рабочих, собственник предприятия — Холдинговая компания «Ак Барс» — планирует передать бренд АО «Булочно-кондитерский комбинат», полностью закрыть производственную площадку и отдать землю, на которой сейчас расположен завод, под застройку.

- Насколько мне известно, он (завод - ред.) все ещё работает. Но мы должны понимать, что кроме эмоций должно быть понимание рынка, - заявил градоначальник в ходе XII сессии Казгордумы.

По его словам, сотрудников хлебзавода будут ждать на других, новых предприятиях города.