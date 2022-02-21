Жителей Марий Эл просят помочь в поиске преступника на белом велосипеде

Всех, кто знает или видел этого мужчину, просьба сообщить об этом правоохранителям. Фото: пресс-служба СУ СКР по Марий Эл

Правоохранители Марий Эл разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении, которое произошло между 17:00 и 18:00 8 июля 2021 года на улице Мира в Волжске. Это худощавый мужчина с черными длинными волосами и карими глазами ростом около 160-170 сантиметров.

На момент совершения преступления неизвестный был одет в синюю футболку, черные шорты и сандалии. Он передвигался на белом велосипеде, сообщают в следственном управлении СКР по республике.

Всех, кто знает или видел этого мужчину, просят сообщить об этом по телефонам 8(83631)63393 (следственный отдел по Волжску), 8(83631)49842 (дежурная часть МО МВД России «Волжский») или 89021021137 (дежурный по следственному управлению).