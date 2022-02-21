В январе жители Татарстана взяли 7,3 тысячи ипотек, что существенно больше, чем год назад

В республике продолжает расти спрос на загородную недвижимость. Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе 2022 года жители Татарстана взяли более 7,3 тысячи ипотек, что на 12% больше чем годом ранее. Количество кредитов на жилые дома увеличилось на 36%, на нежилые помещения - на 18%, на квартиры - на 17%, сообщает Росреестр республики.

- Если в прошлом году в январе наблюдался резкий рост ипотек именно на земельные участки, то в этом году – на жилые дома. Спрос на загородную недвижимость по-прежнему очевиден, - замечает замруководителя Управления Лилия Бурганова.

По ее словам, положительную роль на активность татарстанцев в приобретении недвижимости в ипотеку играет программа льготного кредитования. В январе ей воспользовались более 500 человек.