Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 7:23

Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского района возглавил Дамир Зарипов

Ранее он был главой одной из компаний, занимающихся экспертизой промышленной безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Нового руководителя управления представил руководитель местного исполкома Рамиль Муллин.

Нового руководителя управления представил руководитель местного исполкома Рамиль Муллин.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новым главой Управления земельных и имущественных отношений Нижнекамского района стал Дамир Зарипов. Об этом в понедельник, 21 февраля, в ходе еженедельного совещания заявил руководитель местного исполкома Рамиль Муллин.

Известно, что Зарипов переехал в Нижнекамске в 2020 году. Последнее время он возглавлял организацию, занимающуюся экспертизой промышленной безопасности, а до того работал в управлении административно-технической инспекции, департаменте лесного хозяйства по ПФО в Нижнем Новгороде, Дирекции парков и скверов Казани и Казанском национальном исследовательском технологическом университете.