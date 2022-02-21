Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского района возглавил Дамир Зарипов

Нового руководителя управления представил руководитель местного исполкома Рамиль Муллин. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новым главой Управления земельных и имущественных отношений Нижнекамского района стал Дамир Зарипов. Об этом в понедельник, 21 февраля, в ходе еженедельного совещания заявил руководитель местного исполкома Рамиль Муллин.

Известно, что Зарипов переехал в Нижнекамске в 2020 году. Последнее время он возглавлял организацию, занимающуюся экспертизой промышленной безопасности, а до того работал в управлении административно-технической инспекции, департаменте лесного хозяйства по ПФО в Нижнем Новгороде, Дирекции парков и скверов Казани и Казанском национальном исследовательском технологическом университете.