В Татарстане нашли школьницу, которая пропала более недели назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Татарстане завершились поиски 15-летней школьницы, которая вышла из дома и пропала 9 февраля. Девочку, которую искали в Казани и Столбищах, нашли живой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Где именно она была и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в республике продолжаются поиски 19-летнего Ильдара Шаехова, который нуждается в медицинской помощи. Молодой человек, отстающий в развитии, ушел из дома в Альметьевске и пропал 23 декабря 2021 года.