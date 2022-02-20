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Здоровье20 февраля 2022 12:11

В Ульяновской области планируют отменить систему QR-кодов

По словам губернатора Алексея Русских, это произойдет 14 марта
Инзиля ШАКИРОВА
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Вместо проверки сертификатов в общественных местах начнут измерять температуру тела посетителей в усиленном режиме.

Вместо проверки сертификатов в общественных местах начнут измерять температуру тела посетителей в усиленном режиме.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о том, что 14 марта в регионе планируется отмена системы QR-кодов. Это может произойти через две недели после выхода школьников на учебу в очном формате.

Вместо проверки сертификатов в общественных местах введут новые ограничительные меры. Так, планируется измерять температуру тела в торговых центрах, салонах красоты и других местах большого скопления людей в усиленном режиме.