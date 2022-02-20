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Общество20 февраля 2022 14:46

В Ульяновской области в 2022 году отремонтируют восемь поликлиник

Их восстановление планируется в рамках программы развития первичного звена здравоохранения
Инзиля ШАКИРОВА
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Сейчас на амбулаторном лечении в области находится более 25 тысяч человек, что отражается на работе медучреждений.

Сейчас на амбулаторном лечении в области находится более 25 тысяч человек, что отражается на работе медучреждений.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о том, что в течение 2022 года в регионе отремонтируют восемь поликлиник. Восстановление медицинских учреждений планируется провести в рамках программы развития первичного звена здравоохранения.

Сейчас на амбулаторном лечении в области находится более 25 тысяч человек, из-за чего первичное звено в период пандемии продолжает испытывать колоссальную нагрузку.