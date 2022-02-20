В Ульяновской области в 2022 году отремонтируют восемь поликлиник

Сейчас на амбулаторном лечении в области находится более 25 тысяч человек, что отражается на работе медучреждений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о том, что в течение 2022 года в регионе отремонтируют восемь поликлиник. Восстановление медицинских учреждений планируется провести в рамках программы развития первичного звена здравоохранения.

Сейчас на амбулаторном лечении в области находится более 25 тысяч человек, из-за чего первичное звено в период пандемии продолжает испытывать колоссальную нагрузку.