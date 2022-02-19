Спортсменка из Казани завоевала серебро на чемпионате Европы по зимнему триатлону

Триатлонистка прошла дистанцию за 1 час 44 минуты 40 секунд и уступила лишь соотечественнице Дарье Рогозиной. Фото: Комитет физической культуры и спорта Татарстана

Казанская спортсменка Светлана Соколова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по зимнему триатлону в женской индивидуальной гонке в классе «Элита». Соревнования прошли 18 и 19 февраля в итальянском городе Азиаго, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Накануне татарстанская триатлонистка прошла дистанцию за 1 час 44 минуты 40 секунд и уступила лишь соотечественнице Дарье Рогозиной. Третье место на пьедестале также заняла россиянка Анна Медведева.

Ранее Светлана Соколова неоднократно участвовала в состязаниях мирового класса. Так, в 2020 году на первенстве Европы триатлонистка в возрасте 22 лет одержала уверенную победу в классе «Элита» и стала чемпионкой Европы.