В Казани пройдет зимний поэтический слэм

Любой из гостей поэтического слэма сможет прочесть свое стихотворение на «открытом микрофоне» в перерывах между турами. Фото: vk.com/poetry_slam_ru

26 февраля в культурном центре «Московский» состоится зимний поэтический слэм. Темой серии слэмов этого года станет «Черное и белое». Поэты республики будут рассуждать на темы добра и зла, хаоса и стабильности, реальности и фантазии, сообщается на сайте Министерства молодежи Татарстана.

За основу зимнего слэма взята тема «Жизнь и смерть». Поэты раскроют ее в творческом поединке, а зрители отдадут победу лучшим в рамках голосования. В первом туре из 15 авторов выберут 7, а во втором — определят тройку лучших поэтов вечера.

Впервые на мероприятие требуется дресс-код — в поддержку темы зрителям предлагается выбрать одну из сторон и прийти либо в черном, либо в белом. Кроме того, любой из гостей поэтического слэма сможет прочесть свое стихотворение на «открытом микрофоне» в перерывах между турами.