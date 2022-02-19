Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 7:40

Новым замминистра МЧС Татарстана стал Радик Гисмятов

Он будет курировать вопросы цифровой трансформации и прогнозировать чрезвычайные ситуации
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С ноября 2019 года Гисмятов занимал должность заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

С ноября 2019 года Гисмятов занимал должность заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

Распоряжением Кабинета Министров Татарстана от 15 февраля на должность заместителя министра МЧС республики назначен Радик Гисмятов. В его обязанности будут входить вопросы цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий и защиты информации, оповещения и связи, развития геоинформационных систем, а также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

Гисмятов родился 7 декабря 1982 года в Казани. С 2015-го занимал должность начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике. С ноября 2019 года был заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.