Новым замминистра МЧС Татарстана стал Радик Гисмятов

С ноября 2019 года Гисмятов занимал должность заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Фото: Пресс-служба МЧС Татарстана

Распоряжением Кабинета Министров Татарстана от 15 февраля на должность заместителя министра МЧС республики назначен Радик Гисмятов. В его обязанности будут входить вопросы цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий и защиты информации, оповещения и связи, развития геоинформационных систем, а также мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

Гисмятов родился 7 декабря 1982 года в Казани. С 2015-го занимал должность начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике. С ноября 2019 года был заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.