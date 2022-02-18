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Общество18 февраля 2022 16:29

После зимы в Казани отремонтируют пять фонтанов

Процесс их расконсервации и включения начнется уже в апреле
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Кроме того, в этому году начнут починку фонтана на улице Карбышева.

Кроме того, в этому году начнут починку фонтана на улице Карбышева.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

По всей Казани раскидано 28 фонтанов и в 2022 году пять из них решили отремонтировать. Так, например, на Булаке уже заменили светодиодные модули светильников на 24 элементах фонтанного комплекса. Это же рабочие проделали и в парке им. Горького. А на фонтанах около театра им. Камала заменили закрывающую их на зиму фанеру.

Также в этом году запланирован ремонт насосов и электродвигателей, замена комплектующих фонтана в парке «Крылья Советов». Починят насосное оборудование и у фонтана в парке Тысячелетия.

Помимо всего этого, в Казани приступят к капитальному ремонту фонтану на улице Карбышева.

- В апреле начнется расконсервация фонтанных комплексов и их включение, - сообщает городской комитет внешнего благоустройства.