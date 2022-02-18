В Татарстане дистанционно больничные оформили уже 2 713 человек

Врач по одному звонку из дома может и не отправить пациента на больничный, иногда требуется приехать к нему на дом или назначить очный прием и потом уже выписать на месте листок о временной нетрудоспособности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 9 февраля у татарстанцев появилась возможность оформить больничный лист дистанционно. Ею воспользовались уже 4 409 человек, правда, этот больничный в итоге получили 2 713 обратившимся, сообщил 18 февраля на пресс-конференции зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

При этом он пояснил, почему в итоге дистанционный лист о временной нетрудоспособности оформили не всем. По словам Жаворонкова, звонок на номер «122» - не автоматический повод открывать больничный. Так, после разговора с обратившимся медик на месте принимает решение о том, нужна ли просто консультация или все же выезд на дом к пациенту. Также врачи могут пригласить больного на прием.