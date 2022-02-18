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Происшествия18 февраля 2022 13:18

В Чувашии иномарка, в которой ехала семья с новорожденным ребенком, опрокинулась в кювет

ДТП произошло около села Эльметьево Яльчикского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД по Чувашии

Фото: МВД по Чувашии

Утром в пятницу, 18 февраля, автомобиль Chevrolet ехал по 11 километру автодороги «Комсомольское-Яльчики-Буинск» в Яльчикского района, когда его водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет возле села Эльметьево. В иномарке находилась семья с двумя детьми, одна из которых - новорожденная.

Никто не пострадал, но но 16-летнюю девушку и младенца все же направили в больницу для обследования.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются. В ходе медосвидетельствования водителя состояние опьянения не установлено, - сообщают в МВД по Чувашии.