В Чебоксарах столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Авария произошла возле дома №7 по Вурнарскому шоссе. Фото: МВД по Чувашии

Около 11:30 в пятницу, 18 февраля, возле дома №7 по Вурнарскому шоссе столкнулись маршрутный автобус Ford и большегруз Scania. По предварительным данным, водитель первого авто, следовавший по маршруту Чебоксары-Аликово, резко повернул направо и врезался в стоящий в соседней полосе грузовик.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка автобуса. После оказания медпомощи врачи отпустили ее домой, сообщает МВД по Чувашии.