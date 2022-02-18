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Происшествия18 февраля 2022 13:06

В Чебоксарах столкнулись маршрутный автобус и грузовик

По предварительным данным, водитель Ford резко взял вправо, что и стало причиной ДТП
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла возле дома №7 по Вурнарскому шоссе. Фото: МВД по Чувашии

Авария произошла возле дома №7 по Вурнарскому шоссе. Фото: МВД по Чувашии

Около 11:30 в пятницу, 18 февраля, возле дома №7 по Вурнарскому шоссе столкнулись маршрутный автобус Ford и большегруз Scania. По предварительным данным, водитель первого авто, следовавший по маршруту Чебоксары-Аликово, резко повернул направо и врезался в стоящий в соседней полосе грузовик.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка автобуса. После оказания медпомощи врачи отпустили ее домой, сообщает МВД по Чувашии.

Фото: МВД по Чувашии

Фото: МВД по Чувашии