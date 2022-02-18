В Казани откроют первый в России кондуктивный детсад

Учреждение разместится в некогда заброшенном здании на улице Гарифьянова. Фото: Денис Гордийко

В 2022 году на улице Гарифьянова в Казани откроется первый в России кондуктивный детсад «Все сам» для детей с нарушениями работы центральной нервной системы. Его воспитанники смогут развивать свои навыки при помощи 14 специалистов-кондуктологов.

Детсад в пустовавшем ранее здании решил открыть местный активист, отец ребенка-инвалида Илья Школьников.

- Я отец особенного ребенка. Все предложенные методики реабилитации нам не подходили, и тогда мы с женой открыли свой небольшой реабилитационный центр, куда приглашали специалистов по работе с особенными детьми. В частности, приезжала доктор, специалист-кондуктолог из Израиля Ида Игра, которая и предложила нам самим открыть в Казани такой детский сад, - приводит словам мужчины мэрия города.

Первое время в детском саду «Все сам» будут открыты три группы по шесть детей в возрасте от трех до семи лет, но со временем количество воспитанников там планируется увеличить. Сначала дети смогут оставаться на четыре часа, а после - на 8-9 часов.