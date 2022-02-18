КФУ расширяет сотрудничество с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в рамках проекта по созданию карбонового полигона

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Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета с рабочим визитом посетил помощник генерального директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» Роман Родин. Поводом для встречи стало обсуждение работ по созданию карбонового полигона, в частности методик измерения количества поглощенных и выбрасываемых газов.

Напомним, в восьми регионах России, в том числе в Татарстане планируется создание карбоновых (углеродных) полигонов – это территории с уникальной экосистемой для реализации научных и образовательных мер контроля климатически активных газов.

В рамках проекта по созданию карбонового полигона в Татарстане базовым научным центром выступает Казанский федеральный университет, в частности Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ. Руководителем проекта является заместитель директора по научной деятельности ИЭиП Мария Кожевникова.

Институт геологии и нефтегазовых технологий подготовил для Романа Родина обширную программу, направленную на знакомство с историей КФУ и научным потенциалом университета.

После экскурсии состоялся круглый стол, участниками которого стали: заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров, Роман Родин, Мария Кожевникова и заведующий кафедрой метрологии и средств измерения расхода нефти и газа КФУ, руководитель направления учета нефти «ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Менделеева» Иосиф Фишман.

- Считаем целесообразным уже в начале пути по созданию карбонового полигона собрать команду специалистов, которая может обеспечить успех, - отметил Роман Родин. - ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» обладает всеми необходимыми компетенциями для аттестации методик измерения, направленных как на оценку количества поглощенных, так и выбрасываемых газов. Поэтому взаимодействие разработчиков методик измерений и специалистов по аттестации будет очень плодотворно. Кроме этого, все приборы, используемые в данных работах должны быть испытаны и внесены в Федеральный фонд обеспечения измерений, т.к. данная область попадает под сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений. Немаловажным в выборе партнера на данном этапе является факт признания Аттестатов методик измерения, выданных ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» мировым метрологическим сообществом.

По словам Марии Кожевниковой, на сегодняшний день утверждена программа развития карбонового полигона на 2022-2023 годы, определен перечень необходимого оборудования и уже начат процесс закупки приборов. Оборудование планируется получить к сентябрю 2022 года.

- Нами также определены 3 участка под карбоновые полигоны, проведено их предварительное обследование. Основная цель всех работ как на карбоновых полигонах, так и в целом в рамках климатической повестки - определить баланс углерода. Сколько мы выбрасываем, сколько поглощаем. Для этого существует большое количество методик, каждая из которых имеет свою точность. Это точность может варьировать от территории к территории и определяться множеством факторов. Какая она именно для тех методик, которые мы планируем использовать на конкретных территориях могут определить сотрудники ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Кроме этого, чтобы результаты наших расчётов были признаны как в России, так и в мире, данные методики должны быть аккредитованы официальным органом. В данном направлении и планируется наше сотрудничество, - сказала Мария Кожевникова.

Ильдус Чукмаров также рассказал партнерам о победе КФУ в конкурсе на получение гранта по программе «Приоритет 2030», одним из стратегических направлений которого является тема «Российский энергетический переход: баланс природного потенциала и глобальных трендов». В рамках нее организован подпроект «Создание сетевой платформы распространения знаний в области технологий зеленой энергетики и компенсации углеводородного следа индустрии» в котором создан «Центр знаний зеленого энергетического перехода и компенсации углеводородного следа».

В задачи Центра входит создание сетевой платформы распространения новых знаний для сопровождения научно-технического прогресса и нового энергетического уклада. На сегодняшний день разработана программа повышения квалификации «Актуальные вопросы перехода территорий и предприятий Республики Татарстан к новым технологиям зеленой энергетики и компенсации углеродного следа», разработанная Центром знаний зеленого энергетического перехода и компенсации углеродного следа КФУ вместе с партнерами – Бирмингемским университетом (Великобритания), компанией Repsol (Испания) и Imperial College London.

В настоящий момент наступает новый этап сотрудничества между КФУ и ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», основоположником которого в 1842 году был профессор Казанского университета Адольф Яковлевич Купфер. Именно он открыл Депо образцовых мер и весов, который в последствие переименовали во Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии. Новый этап сотрудничества связан с решением вопросов перехода территорий и предприятий к технологиям новой зеленой энергетики и компенсации углеводородного следа. Для сопровождения этого перехода CdoGEO совместно с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и Институтом экологии и природопользования, а также с партнерами из Имперского колледжа Лондона и университета Ставангера (Норвегия) готовят новые программы дополнительного профессионального образования.

По завершению круглого стола Иосиф Фишман подвел итоги встречи.

«Стороны договорились о взаимодействии в области разработки и аттестации методик измерения, испытаний средств измерения в целях утверждения типа и внесения методик в государственный фонд по обеспечению единства измерений. Достигнута договоренность о передаче перечня средств измерения, закупаемых КФУ для реализации проекта «Карбоновый полигон», в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» для экспертизы и выдачи рекомендаций о возможности использования данных средств измерения, - сказал он.