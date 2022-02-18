Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане перешагнул отметку в 80%

Первый компонент вакцины от вируса получили 2 446 602 жителя региона, второй - 1 907 542.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на пятницу, 18 февраля, коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане достиг отметки в 80,31%. Однако процесс вакцинации местного населения замедлился, а ревакцинацию и вовсе не прошли порядка 400 тысяч человек, заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.
С начала прививочной кампании первый компонент вакцины от вируса получили 2 446 602 жителя региона, второй - 1 907 542. Повторно процедуру прошли 229 500 человек.
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По словам специалиста, в большей степени в этом виновато нежелание людей вовремя ревакцинироваться (подробности)