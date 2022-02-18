Штаб будет координировать органы государственной власти, местного самоуправления и оператора проекта – компанию «Газпром трансгаз Казань».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Татарстане создан региональный штаб по догазификации. Он будет координировать органы государственной власти, местного самоуправления и оператора проекта – компанию «Газпром трансгаз Казань». Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.
Штаб лично возглавил глава Татарстана.
Отметим, что в 2022 году в регионе планируется газифицировать 8,5 тысячи домов. До конца 2023 года этот процесс должен затронуть в общей сложности 9,3 тысячи объектов.