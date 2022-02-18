Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 11:02

В Татарстане создан региональный штаб по догазификации

Его возглавил президент республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Штаб будет координировать органы государственной власти, местного самоуправления и оператора проекта – компанию «Газпром трансгаз Казань».

Штаб будет координировать органы государственной власти, местного самоуправления и оператора проекта – компанию «Газпром трансгаз Казань».

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане создан региональный штаб по догазификации. Он будет координировать органы государственной власти, местного самоуправления и оператора проекта – компанию «Газпром трансгаз Казань». Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов.

Штаб лично возглавил глава Татарстана.

Отметим, что в 2022 году в регионе планируется газифицировать 8,5 тысячи домов. До конца 2023 года этот процесс должен затронуть в общей сложности 9,3 тысячи объектов.