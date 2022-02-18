Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 10:48

Прокуратура Татарстана вынудила коммунальщиков убрать снег с улиц и крыш Лаишевского района

До того наледь и снежные навесы имелись даже на здании районного совета
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представления были внесены в адрес ряда местных чиновников.

Представления были внесены в адрес ряда местных чиновников.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура провела проверку в Лаишевском районе и выявила несанкционированные свалки снега, а также снежные навесы и наледь на крышах детской школы искусств, ряда образовательных учреждений, Дома культуры и даже здания местного совета. Коммунальщики не исполняли своей работы в полном объеме.

В адрес руководителей исполкомов Лаишевского муниципального района и Лаишево внесены представления об устранении нарушений. После этого снег и сосульки были убраны.