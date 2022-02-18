Прокуратура Татарстана вынудила коммунальщиков убрать снег с улиц и крыш Лаишевского района

Представления были внесены в адрес ряда местных чиновников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура провела проверку в Лаишевском районе и выявила несанкционированные свалки снега, а также снежные навесы и наледь на крышах детской школы искусств, ряда образовательных учреждений, Дома культуры и даже здания местного совета. Коммунальщики не исполняли своей работы в полном объеме.

В адрес руководителей исполкомов Лаишевского муниципального района и Лаишево внесены представления об устранении нарушений. После этого снег и сосульки были убраны.