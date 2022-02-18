Похитил бывшую, избил и помирился с ней. В этом заподозрили жителя Татарстана

До этого он еще и угрожал убить ее. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

23 января в Мамадыше 40-летний горожанин ехал по улицам на своем автомобиле. Тут он заметил, как его бывшая сожительница прогуливается с другим мужчиной. Утверждается, что экс-кавалер остановился вышел из машины и насильно усадил женщину в салон. Злоумышленник увез ее в ближайший поселок. Там он несколько часов удерживал свою бывшую в квартире и избивал. Отпустил только после того, как они помирились. Через несколько дней женщина написала на экс-сожителя заявление в правоохранительные органы.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «похищение человека», «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ведомстве также отмечают, что мужчину до совершенного уже начали привлекать к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством в отношении экс-сожительницы.