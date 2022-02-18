В День защитника Отечества парковки в Казани станут бесплатными

По будням парковки являются платными с 8.00 до 19.00. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В следующую среду, 23 февраля, отмечается праздник День защитника Отечества. В связи с этим в мэрии Казани отмечают, что в этот день все муниципальные парковки будут работать совершенно бесплатно.

Там также напомнили, что автомобилистам за оставленную на парковках машину надо платить только по будням – с 8.00 до 19.00, а по выходным и праздникам это услуга предоставляется бесплатно. Отметим, что такой льготный режим, в том числе и бесплатные первые 15 минут в будни, на парковках введен до конца 2022 года из-за пандемии коронавируса.